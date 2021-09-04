السيسي يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم "السبت" مجددًا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وطالب السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس ، المجتمع الدولي للاضطلاع بدور أكبر لحل قضية سد النهضة حفاظًا على استقرار المنطقة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق المصري القبرصي في عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن تدشين اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السيسي إنه أكد مع نظيره القبرصي على ضرورة العمل على عودة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي للتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام ، مضيفا "أكدت خلال المباحثات موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية الفلسطينية ومن القرارات الدولية ذات الصلة".

وتابع :"أكدنا ضرورة التنسيق السياسي والتعاون الفنى بين مصر وقبرص واليونان فى إطار التعاون المشترك" .

ورحب السيسي بالرئيس القبرصى مجدداً فى القاهرة ، متطلعاً لأن تشهد "الفترة المقبلة مزيدًا من الزخم لشراكتنا وصداقتنا التى تجمع بين بلدينا".

بدوره ، قال الرئيس القبرصي إن بلاده تسعى لزيادة التعاون المتبادل بين مصروقبرص ليمتد إلى مجالات جديدة، مضيفا: "اتفقنا على تبادل الخبرات، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر".

وكان الرئيس القبرصي وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد بلاده للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

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