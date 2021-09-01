إثيوبيا تغلق مستشارية بعثتها في الجزائر مؤقتاً

المصدر: د ب أ

أعلنت سفارة إثيوبيا بالجزائر إنه سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا، حسبما نقلت تقارير محلية جزائرية أمس الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن بيان للسفارة أنه "بسبب القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الآثار غير المرغوب فيها لوباء كوفيد 19 وإدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيل دبلوماسي فعال، قررت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، تغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم".

وأضافت: "وبالتالي، سيتم إغلاق مستشارية البعثة الإثيوبية في الجزائر مؤقتًا، وسيتم تغطية البعثة من قبل سفير غير مقيم موجود في أديس أبابا، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2021".

وذكر بيان السفارة أنه "يمكن إعادة النظر في القرار المتخذ بشأن إغلاق السفارة في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي".

وأوضح أن "هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقة الثنائية القوية بين إثيوبيا والجزائر القائمة على التعاون والتفاهم المتبادل"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن مؤخرا أن بلاده لديها مبادرة لحل أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وأبدى تبون حينها ثقة كبيرة في إمكانية نجاح وساطة بلاده في حلحلة الأزمة.

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