الرئيس الفلسطيني يلتقي مع وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله

المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى أمس الأحد بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في رام الله بالضفة الغربية.

وهذا هو أرفع اجتماع يُعلن عنه بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو.

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن جانتس أبلغ عباس بأن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وجاء في البيان أنهما "بحثا أيضا التعامل مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة".

وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "تم البحث في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية من كل جوانبها".

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