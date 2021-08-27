اكتشاف ضاحية من العصرين اليوناني والروماني في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت جمهورية مصر العربية عن اكتشاف ضاحية سكنية وتجارية تنتمي إلى العصرين اليوناني والروماني في الإسكندرية أثناء أعمال تنقيب بمنطقة الشاطبي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن الكشف الأثري الجديد يوضح الأنشطة التي كانت تجري عند الأسوار الخارجية للعاصمة المصرية القديمة في العصرين اليوناني والروماني.

وأضاف وزيري، اليوم، وفقاً لموقع «اليوم السابع»، أن الضاحية المكتشفة تتكون من شارع رئيس تتعامد عليه شوارع فرعية مرتبطة جميعها بشبكة صرف صحي، مشيراً إلى استمرار استخدام الضاحية بين القرنين الثاني والرابع بعد الميلاد.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه تم العثور على آبار منحوتة في الصخر وشبكة ضخمة من الصهاريج النفقية لتخزين مياه الأمطار والفيضان لاستخدامها في مواسم الجفاف.

وأضاف أن عدد الآبار والصهاريج تخطى 40 بئراً وصهريجاً، لافتاً إلى وجود عدد من الأواني الفخارية والتماثيل داخلها، ما يدل على الكثافة السكانية للضاحية.

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