وفاة عبد الحميد إبراهيمي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق

المصدر: د ب أ

توفي، أمس، الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) الأسبق عبد الحميد إبراهيمي، عن عمر ناهز 85 سنة، بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائرية.

وشارك الراحل في الثورة التحريرية في صفوف جيش التحرير الوطني.

وبعد استقلال الجزائر، تولى إبراهيمي العديد من المناصب الوزارية حتى 1970، ثم اشتغل بعدها في التدريس بجامعة الجزائر إلى غاية 1975.

وعُيِّن على رأس وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وهو المنصب الذي تولاه حتى سنة 1983، قبل أن يعيَّن سنة 1984 وزيراً أول (رئيساً للوزراء)، حتى أحداث الانتفاضة الشعبية في 5 أكتوبر 1988، وهو التاريخ الذي تم فيه إنهاء مهامه.

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