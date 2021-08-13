تونس تعتقل 14 مسؤولاً في تحقيق فساد بصناعة الفوسفات

المصدر: رويترز

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في تونس أمس الخميس إن السلطات اعتقلت 14 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في قضية فساد في صناعة الفوسفات، مع تحرك الرئيس التونسي للتصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم بعد سيطرته على سلطات الحكومة الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث محسن الدالي أن من بين المشتبه بهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة وستة مديرين.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في تحرك مفاجئ في 25 يوليو.

وكان سعيد، الذي انُتخب العام 2019 رئيسا، قد تعهد بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

وعلى الرغم من معارضة حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر حزب في البرلمان، فإن تدخل سعيد الشهر الماضي يحظى بتأييد شعبي واسع النطاق بعد سنوات من الكساد الاقتصادي وتفشي الفساد.

وبعد أن كانت تونس من أبرز منتجي الفوسفات في العالم قبل العام 2011، تراجع نصيبها في السوق بسبب تعطل الإنتاج والنقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في العام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.

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