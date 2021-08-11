لم يتبق ما تلتهمه.. ارتفاع عدد حرائق الغابات في الجزائر إلى 99 عبر 16 ولاية

المصدر: د ب أ

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر ليل الثلاثاء/الأربعاء ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

وأوضحت الحماية المدنية، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الحرائق امتدت عبر ولايات تيزي وزو والطارف وجيجل وبجاية وسكيكدة وبومرداس والمدية والبليدة وسطيف وعنابة والبويرة وقسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس وتيبازة.

وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن كشف أن بلاده أجرت اتصالات مع شركائها الأوربيين بهدف استئجار طائرات إطفاء حرائق، لغرض إخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة في غابات عدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن مقتل 42 شخصا بين مدني وعسكري.

وقال بن عبدالرحمن، في تصريح للتلفزيون الحكومي مساء أمس الثلاثاء، إنه يتطلع لاتفاق في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى الإسراع في إخماد الحرائق.

وأكد بن عبد الرحمن مصرع 17 مدنيا و25 عسكريا في هذه الحرائق التي قال إنها مفتعلة.

وأشار بن عبدالرحمن إلى اعتقال 3 أشخاص من قبل مصالح الأمن بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية لضلوعهم في الحرائق التي اندلعت بالمنطقة، مشددا على أن الدولة لن تتسامح مطلقا مع المتورطين وستفرض عليهم أقصى العقوبات.

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