الجزائر : وفاة 25 فرداً من الجيش بسبب الحرائق

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون اليوم "الثلاثاء" وفاة 25 فرداً من أفراد الجيش ببلاده تأثرا بالحرائق التي شهدتها عدد من ولايات البلاد .

وكتب تبون على حسابه في"تويتر" "بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو".

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية استشهاد وإصابة عسكريين، تابعين لمفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة، المتواجدة بمنطقة إيشلاظن بولاية تيزي وزو (150 كلم شرق العاصمة) .

وتقدم الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم وللمؤسسة العسكري، متمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين.

وكانت قد أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر، مساء اليوم "الثلاثاء"، عن ارتفاع عدد الحرائق إلى 73 حريقا، مسجلة عبر 13 ولاية، حسبما أورد حسابها على "تويتر. "



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