انفجار حافلة عسكرية في دمشق وأنباء عن قتلى وإصابات

المصدر: (د ب أ)

ذكر المرصد السوري صباح اليوم الأربعاء أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا جراء انفجار حافلة تابعة لقوات الحكومة السورية في منطقة "مساكن الحرس" الواقعة بمنطقة دمر شمال غربي العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النيران اندلعت في الحافلة بشكل كامل.

في السياق نفسه، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن وقوع إصابات، دون الإشارة إلى سقوط قتلى.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الأسباب التي أدت لانفجار الحافلة، بحسب المرصد.

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