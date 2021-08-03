مصر تؤكد دعمها المطلق لقرارات قيس سعيد

المصدر: د ب أ

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته لتونس اليوم، أن بلاده تدعم بشكل مطلق الاجراءات التي أعلنها قيس سعيد في 25 يوليو الماضي وتثق بضمان استقرار تونس.

وأوضح وزير الخارجية المصري، الذي حمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مصر "تدعم بشكل مطلق الإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها".

وقال شكري، في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس سعيد: "هذه لحظة تاريخية مع شخص يعلي قيم الدستور والمؤسسات ونية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب واستقراره وأمنه".

وأضاف: "كل إمكانياتنا مسخَّرة لدعم تونس في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة".

كان الرئيس التونسي قد أقال الحكومة، وأعلن توليه السلطات التنفيذية والتشريعية ثلاثين يوماً قابلة للتمديد.

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