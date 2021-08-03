الأمم المتحدة على وشك تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثاً لليمن

المصدر: رويترز

قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتزم تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ مبعوثا جديدا له إلى اليمن بعدما أعطت الصين بشكل غير رسمي الضوء الأخضر للاختيار بعد تأخير عدة أسابيع.

وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا الموافقة على جروندبرغ بالإجماع ليحل محل مارتن جريفيث، الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وجروندبرغ هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر 2019. وقال دبلوماسيون إن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على التعيين.

لكن الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت. وقال مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين إن الصين وافقت الآن على تعيين جروندبرغ، لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.

وسيخطر غوتيريش الآن المجلس رسميا بتعيين جروندبرغ وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر. وامتنع متحدث باسم غوتيريش عن التعليق.

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