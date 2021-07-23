(فيديو) حوار بين السيسي و"عسكري مرور" خلال جولة بالدراجات.. فماذا دار فيه؟

المصدر: البيان

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة إلى عسكري بمرور مطروح، يُدعى «أيمن»، 29 سنة، خلال جولته فجر أمس، بالدراجة، قائلًا: «اطحن نفسك وماتاكلش وماتنامش ولا تخلِّى حد يغلبك أبدًا».

ودار حوار بين الرئيس السيسي وعسكري المرور خلال سيرهما بالدراجة، قائلًا: «بتشتغل إيه يا (أيمن؟)»، فرد عليه الشاب: «عندى مكتبة مأجّرها بـ 300 جنيه، والمكتبة دي على القد، وفيه ناس جنبي كبار»، ورد عليه الرئيس السيسى: «إنت لسه صغير، وإن شاء الله تخلص الجيش فى شهر إبريل اللي جاي».

وسأله السيسى: «لو المكتبة اللي عندك دي عايز تاخد واحدة أكبر منها تبقى بكام في الشهر؟»، فرد عليه الشاب: «هيبقى إيجارها بـ3 آلاف جنيه في الشهر، بس هتبقى في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي أنا واخدها دلوقتي إيجارها بـ 300 جنيه فى الشهر، والناس الكبار اللي جنبي مابيخلوش الصغير يكبر»، ليرد عليه الرئيس السيسى: «عيب هزعل منك، وأقولك أنا أطحن نفسي وما أكولش ومانامش ولا حد يغلبني أبدًا وأبقى جامد وقوى».

وتابع الرئيس: «هو الشاب الصغير أكل وشرب بس؟!!، لا ده تعليم وتواصل وأكل وشرب عشان يطلع متربي كويس، إزاي تقدر توصّل ده عشان ماتقولش الظروف صعبة؟!».

وخلال حوار السيسى والشاب عرف منه أن أصوله من محافظة المنوفية بمركز أشمون، حيث طلب منه الشاب وظيفة مستقرة عقب انتهاء فترة التجنيد، وسأله السيسى، قائلًا: «خليك دوغرى يا (أيمن)- المنايفة دول أنا عارفهم كويس، خاصة بتوع أشمون- وقولي عايز إيه»، ليرد الشاب ضاحكًا: «أنا والدي من المنوفية، بس أنا مولود في العامرية بالإسكندرية».

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