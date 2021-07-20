محادثات بين بايدن وعاهل الأردن حول قضايا الشرق الأوسط في المكتب البيضاوي

المصدر: رويترز

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين محادثات في المكتب البيضاوي مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وذلك في اللقاء الأول من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأمريكي مع زعماء من الشرق الأوسط من المتوقع عقد الاثنين الآخرين منها قريبا.

واجتمع الملك عبد الله مع بايدن للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير. ووصف بايدن الملك عبد الله بأنه "صديق جيد، وفي، مهذب".

وقال مخاطبا العاهل الأردني أمام الصحفيين في جلسة لالتقاط الصور "وقفت بجانبنا دائما، وسنقف دائما بجانب الأردن". وأضاف أنه يريد أن يطلع على تطورات الشرق الأوسط من الملك.

وقال الملك عبد الله لبايدن إن المنطقة تواجه الكثير من التحديات. ومضى يقول "بإمكانكم دائما الاعتماد علي، وعلى بلادي، وعلى كثير من حلفائنا في المنطقة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أعلن خلال الاجتماع تسليم أكثر من 500 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الأردن، وإن الزعيمين بحثا العلاقات الدفاعية بين البلدين والأزمة الإنسانية في سوريا.

وقال البيت الأبيض "أشاد الرئيس بايدن بالدور المهم الذي يلعبه الأردن في الاستقرار الأوسع للمنطقة".

وأضاف أن الزعيمين بحثا كذلك مساعي السلام في الشرق الأوسط وأن بايدن عبر عن دعمه لحل الدولتين للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولتواصل الأردن مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وسيحضر الملك عبد الله أيضا إفطار عمل مع نائبة الرئيس كاملا هاريس بمقر إقامتها اليوم الثلاثاء، يعقبه اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

ويلعب الملك عبد الله دورا فريدا في الشرق الأوسط ويعتبره المسؤولون الأمريكيون زعيما معتدلا وعمليا يستطيع أن يلعب دور وساطة.

وهو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في وجود بايدن، وسوف يليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي من المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو.

ويعمل مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على ترتيب اجتماع قريب بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

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