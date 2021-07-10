مصر تتسلم جثامين مواطنيها الأربعة ضحايا حرائق قبرص

المصدر: د ب أ

استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في مطار القاهرة، مساء اليوم، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن.

وقدَّم السفير عمرو محمود عباس واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين كانوا بالمطار، مثمناً الجهود التي قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء كل الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين.

من جانبه، قدَّم السفير القبرصي هومر مافروماتيس خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.

كانت السفارة المصرية في قبرص قد أنهت صباح اليوم كل الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، وتعاونت مع الكنيسة القبطية في قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا.

وقام السفير المصري في قبرص عمرو حمزة وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا.

وشارك عدد من المسؤولين القبارصة، وعلى رأسهم مدير مراسم الحكومة، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ونائب رئيس جهاز الشرطة، في توديع جثامين المواطنين المصريين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز