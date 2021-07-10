إصابة رئيس وزراء الجزائر بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أُعلن في الجزائر، اليوم، إصابة الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ودخوله في حجر صحي مدته 7 أيام.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في موقعه الرسمي، إن نتائج الفحص الذي خضع له بن عبد الرحمن، اليوم، أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وأنه سيدخل في حجر صحي مدته 7 أيام اعتباراً من اليوم، في انتظار إجراء فحص آخر عند نهاية هذه المدة.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الأول الذي يتولى أيضاً منصب وزير المالية سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد.

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