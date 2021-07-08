السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي بشأن أزمة سد النهضة

المصدر: د ب أ

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي قيس سعيد تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس التونسي، خلال الاتصال، دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لما ذكرت "بوابة الأهرام" عبر موقعها الإلكتروني.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي.

وأعرب عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضواً حالياً في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية وكذلك آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس الشقيقة، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لتونس، معرباً عن التطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.

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