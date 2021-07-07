تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

المصدر: د ب أ

كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم، عن التشكيلة الحكومية للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن بن عبد الرحمن عين الدبلوماسي رمضان لعمامرة وزيرا للخارجية وشؤون الجالية بالخارج خلفاً لصبري بوقادوم، كما تم تثبيت كمال بلجود وزيراً للداخلية، وعين عبد الرشيد طبي وزيراً للعدل حافظ الأختام خلفاً لبلقاسم زغماتي، وتم تثبيت محمد عرقاب وزيراً للطاقة والمناجم.

وتم تعيين رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني وزيراً للصناعة، في حين عُيِّن عيسى بكاري وزيرا للنقل وياسين ميرابي وزيراً للتكوين والتعليم المهنيين.

وعُينت وفاء شعلال وزيرة للثقافة والفنون، وعبد الرزاق سبقاق وزيراً للشباب والرياضة، وحسين شرحبيل وزيراً للرقمنة والإحصائيات، وكريم بيبي تريكي وزيراً للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

في حين تم تثبيت كمال رزيق في منصبه وزيراً للتجارة وترقية الصادرات، وعمار بلحيمر في وزارة الاتصال، وعُيِّن كمال مناصري وزيراً للأشغال العمومية، وعيسى بكاي وزيراً للنقل، وتم تثبيت وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد في منصبه.

وتعتبر هذه التشكيلة الحكومية الأولى بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في الـ12 من يونيو الماضي التي احتفظ فيها الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) بأغلبية المقاعد رغم تراجعه مقارنة بالعدات النيابية السابقة.

واحتفظ 10 وزراء من حكومة جراد بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

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