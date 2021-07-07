هجوم بطائرة مسيّرة ملغومة على قاعدة أمريكية بالعراق

المصدر: رويترز

قالت مصادر أمنية كردية إن طائرة مسيّرة هاجمت مطار أربيل في شمال العراق بالمتفجرات أمس الثلاثاء، مستهدفة القاعدة الأمريكية على أرض المطار.

وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت من القنصلية الأمريكية في أربيل.

وذكرت أنه تم تعليق الرحلات الجوية عقب الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إنها على علم بتقارير عن هجوم بطائرة مسيرة، وإن المعلومات الأولية لا تشير إلى حدوث أضرار مادية أو إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال متحدث آخر باسم الجيش الأمريكي إن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مسيرة واحدة شنت هجوما قرب أربيل، وإنه لا توجد إصابات بشرية أو أي أضرار.

جاء الهجوم بعد يوم من هجمات بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية، والسفارة الأمريكية في بغداد.

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