مصر تفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية

المصدر: د ب أ

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت وثيقة إنشاء قاعدة "3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي.

وقام السيسي برفع العلم المصري على القاعدة التي تعد أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأطلقت المدفعية21 طلقة احتفالًا ببدء دخول القاعدة العسكرية الجديدة الخدمة ، واستلم قائد القاعدة وقادة الوحدات المنضمة أعلام وحداتهم.

وبدأ السيسي بتفقد القاعدة والوحدات البحرية الجديدة ومشاهدة المناورة "قادر2021".

وقال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن إن قاعدة 3 يوليو تأتى ضمن استراتيجية التطوير الشامل للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم يواصلون الدفاع عن الوطن ضد قوى الإرهاب بأسلحة الفكر والتنمية والتطوير.

ولفت الفريق حسن إلى أن قاعدة "3 يوليو" تعتبر رسالة سلام وتنمية للمنطقة بالكامل، مؤكدا أن خطة تطوير القوات البحرية تقوم على الدقة والجودة وحسن استخدام الموارد.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم ، إن "قاعدة 3يوليو تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي".

ووفق المتحدث، تمثل قاعدة 3يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وحضر احتفالية افتتاح القاعدة عدد من القادة وكبار المسؤولين العرب ووزراء دفاع ورؤساء أركان من عدة دول إضافة إلي كبار قادة القوات المسلحة المصرية.

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