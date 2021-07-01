الكاظمي: الحكومة العراقية أحرزت تقدماً في قلع جذور الإرهاب

المصدر: د ب أ

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم، أن الحكومة أحرزت تقدماً مهماً في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره.

وقال الكاظمي، خلال لقائه ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان في إطار زيارته إلى بروكسل: "إن الحكومة أحرزت تقدماً مهماً في مجال مكافحة الإرهاب وقلع جذوره، وحصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الإرهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة".

وأضاف أن العراق يتطلع إلى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وذكر الكاظمي أن الحكومة العراقية تعول على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي، في مجال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات وترسيخ الديمقراطية.

وأبلغ رئيس الحكومة العراقية رئيس البرلمان الأوربي أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاستثمار وإحياء المشاريع المتوقفة، مثلما تسعى إلى جذب المستثمرين وتأمين بيئة استثمارية مُثلى عبر تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

ودعا البرلمان الأوربي إلى حشد الجهد الدولي لدعم قضية المقابر الجماعية والمفقودين الذين خلفهم تنظيم داعش من خلال حملات القتل الجماعي المنظم، والعمل المشترك مع الجهات العراقية والدولية ذات العلاقة.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي دعم البرلمان الأوربي لكل الخطوات الحكومية الرامية إلى الإصلاح، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

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