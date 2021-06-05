البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي

المصدر: د ب أ

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية اليوم السبت تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (لافاييت) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذا التدريب "يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة".

وتضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوى، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية.

كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحري التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.

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