النزاهة العراقية تصدر 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار

المصدر: د ب أ

أفادت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاثنين بأنها أصدرت 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار، بينهم وزراء ونواب خلال شهر إبريل الماضي.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان صحفي اليوم، إن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين خلال الشهر الماضي جاءت وفق القضايا المحالة إليها.

وأشارت إلى أن الأوامر شملت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة وثلاث وزراء حاليين وسابقين وثمانية محافظين و15 مديرا عاما و23 من أعضاء مجالس المحافظات.

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