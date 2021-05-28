تونس: ضبط سلاح كلاشينكوف بحوزة مسافرة في مطار قرطاج

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اليوم "الجمعة" عن ضبط سلاح كلاشينكوف بحوزة مسافرة قادمة من إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء عمليات تفتيش في مطار تونس قرطاج الدولي.

وأفادت وزارة الداخلية بأن ضباط الجمارك وشرطة الحدود أحبطوا محاولة تهريب السلاح داخل أمتعة المسافرة الحاملة لجنسية دولة من المغرب العربي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه عثر على السلاح الناري كلاشينكوف بعد اخضاع أمتعة المسافرة المذكورة إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الجمارك.

ويجري التحقيق مع المرأة حيث لم تتضح الوجهة التي كان ستقصدها في تونس وما اذا كان لها ارتباطات مع تنظيم أو عناصر متشددة.

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