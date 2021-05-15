مبعوث أمريكي بارز يصل الشرق الأوسط للتهدئة وخفض التصعيد

المصدر: د ب أ

وصل دبلوماسي أمريكي كبير إلى تل أبيب، أمس الجمعة، للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حيث تحاول واشنطن خفض التصعيد بشكل عاجل للنزاع الدامي الذي انفجر الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية في القدس إن هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية سوف "يعزز الحاجة للعمل نحو هدوء مستدام".

وقالت السفارة على تويتر إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون إجراءات متكافئة من الحرية والأمن والكرامة والرفاهية".

وتبذل جهود دبلوماسية لتهدئة أعمال العنف على جبهات مختلفة.

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