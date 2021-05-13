غرق 17 مهاجراً على الأقل في انقلاب قارب قبالة تونس

المصدر: رويترز

قال الهلال الأحمر التونسي اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 17 مهاجرا أفريقيا غرقوا في انقلاب قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال منجي سليم، المسؤول بالهلال الأحمر لرويترز إن خفر السواحل التونسي أنقذ امرأتين نيجيريتين في مياه قبالة بلدة جرجيس بجنوب البلاد.

كانت السفينة بدأت رحلتها يوم الأحد من بلدة الزاوية في ليبيا، وعلى متنها 19 مهاجرا.

وغرق 40 مهاجرا على الأقل قبالة ميناء صفاقس التونسي جنوبي تونس العاصمة الشهر الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن 300 على الأقل لاقوا حتفهم عبر هذا الممر في وسط البحر المتوسط العام الجاري، وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أقل من 23500 مهاجر عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، وإن معظم الوافدين الجدد وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا قادمين من تونس والجزائر.

وتقدر الوكالة أن 633 شخصا لاقوا حتفهم أو فُقدوا في الطريق هذا العام.

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