وزير النفط السوري: حريق مصفاة حمص تحت السيطرة ولا أضرار بشرية

المصدر: د ب أ

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة أن الحريق الذي نشب في مصفاة حمص اليوم الأحد تحت السيطرة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم عن طعمة قوله إن النار خمدت بنسبة 90 %.

بدوره، أوضح العميد حسن عمار قائد فوج إطفاء حمص أنه تمت السيطرة على الحريق والآن تتم عمليات التبريد ولا أضرار بشرية.

وكان حريق نشب في وحدة تقطير 100 بمصفاة حمص نتيجة تسرب من إحدى المضخات.

وقال مدير المصفاة إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق ، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

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