العراق: سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد دون إصابات

المصدر: د ب أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم السبت أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار/ 120 كم غربي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه لا خسائر جراء سقوط الطائرة المسيرة المفخخة على القاعدة.

وكانت قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها قوات أمريكية وعراقية قد تعرضت في شهر مارس الماضي إلى قصف بـ 10 صواريخ وتوفى متعاقد أمريكي نتيجة إصابته بنوبة قلبية من جراء الهجوم.

وتستضيف قاعدة "عين الأسد" الجوية معظم القوات الأمريكية المتبقية في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز