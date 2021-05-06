أمير قطر يعفي وزير المالية من منصبه

المصدر: رويترز

ذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري اليوم الخميس أن أمير قطر أعفى وزير المالية من منصبه.

وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته الوكالة الرسمية "إعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".

وفي وقت سابق أمر النائب العام بالقبض على العمادي لاستجوابه في "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".

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