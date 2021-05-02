تحالفات جديدة في العراق استعداداً للانتخابات

المصدر: بغداد – وكالات

مع انتهاء تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات العراقية المبكرة فقد بدأت تظهر ملامح المشهد الانتخابي بتحالفات جديدة مع وصول عدد المرشحين إلى 3523 متقدماً.

وبالتزامن مع انتهاء فترة التسجيل للراغبين بخوض الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل فقد أعلن في بغداد اليوم الأحد عن تشكيل تحالف سياسي جديد بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس ائتلاف عراقيون عمار الحكيم أطلق عليه «تحالف قوى الدولة الوطنية» عبر اندماج تحالفي قوى الدولة بقيادة الحكيم الذي سيكون رئيساً للتحالف والنصر بقيادة العبادي. الذي سيتولى قيادة المجلس الرئاسي فيه.

وقال التحالف الجديد في بيان إنه إضافة إلى هاتين القوتين السياسيتين فإنه سيضم قوى سياسية أخرى منبثقة من حراك الاحتجاجات.. موضحاً أنه يتبنى منهج بناء الدولة وتقويتها وصولاً إلى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ أسس القانون والنظام وخدمة المجتمع.

ومن جهته أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير من مقرهما في مدينة السليمانية الشمالية في إقليم كردستان عن تشكيل تحالف انتخابي موحد للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة وسجلاه بشكل رسمي لدى المفوضية العليا للانتخابات مع انتهاء فترة التسجيل مساء أمس.

ويحمل هذا التحالف اسم «تحالف كردستان» ويترأسه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني.

وبانتهاء التسجيل لخوض الانتخابات فقد بلغ عدد المرشحين لها 3523 مرشحاً والأحزاب المتقدمة لخوضها 126 حزباً إضافة إلى 22 تحالفاً سياسياً بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأحد. وقدمت التحالفات 1002 مرشح فيما قدمت الأحزاب 1634 مرشحاً والبقية من المستقلين.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شدد الأسبوع الماضي على رفضه تحويل المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية وأي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين.

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