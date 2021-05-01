السودان: قدمنا كافة التنازلات لإيجاد حل لقضية سد النهضة

المصدر: د ب أ

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن السودان قدم كافة التنازلات في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في قضية سد النهضة الإثيوبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

جاءت تصريحات المهدي خلال محادثاتها اليوم السبت في العاصمة الأوغندية كمبالا مع وزير خارجية أوغندا سام كوتيسا، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات لا سيما الاقتصادية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

كما بحث الوزيران عدداً من الموضوعات على رأسها ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا ودور الايقاد في استقرار المنطقة وبناء السلام.

وأكدت المهدي خلال المباحثات على أن سودان ما بعد ثورة ديسمبر يتطلع إلى بناء علاقات ندية متوازنة قوامها التعاون والمصالح المشتركة.

كما شددت وزيرة الخارجية السودانية على أن الأوضاع في المنطقة تستدعي من القادة الأفارقة مد جسور السلام ودعم الاستقرار السياسي، مشددة على أن السودان لن يدخر جهدا في إطار الإيقاد للعب دور قيادي من أجل بناء سلام مستدام.

وأشارت المهدي إلى أن تجربة الانتقال في السودان والشراكة الانتقالية بين أطراف الإعلان السياسي وتوقيع اتفاق السلام في جوبا وانخراط أطراف العملية السلمية والرغبة والاستعداد لاستكمال السلام تشكل قوة دفع للتغلب على التحديات.

وحول أهداف جولتها الأفريقية، قالت المهدي إنها تأتي انطلاقاً من حرص السودان على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية من الجانب الإثيوبي.

وأضافت المهدي أن هذه الجولة تأتي للتأكيد على ثوابت الموقف السوداني الداعي لدعم آلية تفاوضية جادة وفعّالة بقيادة الاتحاد الأفريقي ومنح دور أساسي للخبراء وللمراقبين تسفر عن التوصل إلى اتفاق ملزم، مشيرة إلى أن الجانب الإثيوبي يعمل على شراء الوقت بتعنته في المفاوضات وفرض سياسة الأمر الواقع.

من ناحيته، أعرب وزير خارجية أوغندا عن أمله بأن يتوصل السودان وإثيوبيا إلى حل مشكلتي سد النهضة والحدود بوسائل سلمية تراعي المصالح المشتركة وتخاطب المخاوف الحقيقية، مؤكدا أن بلاده ستدعم الاتجاه إلى حل تفاوضي ودي.

وأشار كوتيسا إلى أن الحل المتفاوض عليه يجب أن يصب فى مصلحة الأطراف الثلاثة دون أن تسبب ضررا لأي طرف، مؤكدا استعداد أوغندا مساعدة كافة الأطراف لإيجاد حل يكسب فيه الجميع.

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