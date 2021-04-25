استقالة وزير الإعلام المصري من منصبه

المصدر: د ب أ

صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد بأن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تقدم باستقالته من منصبه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي نظرا لظروف خاصة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم الأحد.

وكان هيكل عين وزير دولة للإعلام في ديسمبر 2019 إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي.

وكانت وزارة الإعلام المصرية قد ألغيت بعد إقرار دستور عام 2014، ليحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات التابعة له.

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