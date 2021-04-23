3 قتلى و4 جرحى في انفجار عبوتين ناسفتين شمال شرقي بغداد

المصدر: د ب أ

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون غالبيتهم من القوات الأمنية إثر إنفجار عبوتين ناسفتين زرعها عناصر تنظيم داعش في إحدى المناطق التابعة لمحافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني صدر فجر اليوم "في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه قضاء أبي صيدا ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى، الأولى ضد سيارة مدنية والثانية ضد دورية للشرطة، ما أدى إلى استشهاد مدني واثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة اخرين".

وذكر البيان أن القوات الأمنية قامت بتنفيذ تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين.

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