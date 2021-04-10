مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً لملء وتشغيل سد النهضة

المصدر: د ب أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مصر رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو إلى تشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عُقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال إن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، مؤكداً أنها لن تقبل التوصل إلى تفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل إلى اتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015.

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