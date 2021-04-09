وفد دبلوماسي مصري في بنغازي لإعادة فتح القنصلية المصرية

المصدر: د ب أ

بحث أمس الخميس وفد دبلوماسي مصري برئاسة أحمد عبدالحميد، نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية، الإجراءات المُتعلقة بإعادة فتح القُنصلية المصرية في مدينة بنغازي قريبا.

وجاء ذلك خلال زيارة الوفد المصري لمدينة بنغازي شرق ليبيا التقى خلالها عميد بلدية بنغازي ومندوبين عن وزارة الخارجية الليبية، بحسب بيان بلدية بنغازي على صفحتهم الرسمية على موقع فيسبوك.

وتناولت الزيارة تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين.

وأثنى رئيس الوفد المصري على التعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة إعادة افتتاح القنصلية المصرية.

يشار إلى أن القنصلية المصرية في بنغازي مغلقة منذ عام 2014 بعد سيطرة جماعات شورى بنغازي "المتطرفة " على المدينة، وتأتي هذه الخطوة الآن بعد إعلان حكومة وحدة وطنية جديدة اتفقت عليها الأطراف المتصارعة في ليبيا.

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