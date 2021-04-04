الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على إنجاح مفاوضات سد النهضة

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها نظيره الكونغولي فيليس تشيسيكيدي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في رسالة من الرئيس السيسي سلمها لتشيسيكيدي وزيرا الخارجية والري المصريان سامح شكري ومحمد عبد العاطي على الترتيب خلال استقباله لهما اليوم الأحد بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا حول سد النهضة، بحسب بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال البيان إن الرئيس السيسي شدد أن مصر حريصة على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها نظيره الكونغولي وتثمن الجهد المقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها ويعمق من أواصر الأخوة بين شعوبها.

وأضاف البيان أن الرسالة شددت على أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل وأنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدي في هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح الاجتماعات في كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب البيان، قال الوزير شكري إن مصر قد دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي الشواغل الإثيوبية وبما يضمن تحقيق أهدافها التنموية ويحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة وتجنب تأزيم الموقف في إقليم يعاني بالفعل من الاضطراب وعدم الاستقرار يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف.

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