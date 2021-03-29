السيسي: نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

المصدر: رويترز

ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين أن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة جنوح سفينة الحاويات في قناة السويس.

وقال السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الإثنين أن جهود الإنقاذ تمكنت من تغيير اتجاه حاملة الحاويات العالقة في القناة "بنسبة 80%" بعد أن نجحت قاطرات عملاقة في تعويمها جزئيا، متوقعا إعادة فتح الممر المائي أمام حركة الملاحة خلال الساعات المقبلة.

وقال ربيع إن عملية التعويم التي بدأت فجر الاثنين وشاركت فيها أكثر من 10 قاطرات عملاقة نجحت في "تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترًا بدلا من 4 أمتار".

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