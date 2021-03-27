تعطل 60% من خدمات الإنترنت في الكويت

المصدر: د ب أ

أكدت الھیئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة أن فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة متواجدة في الموقع الذي تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وعطلت قرابة 60 % من خدمات الإنترنت في البلاد نتیجة أعمال الطرق.

وأوضح مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" الیوم "السبت" أن ھناك تنسيقا مشتركا بین فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات الكویتیة والمقاولین المعتمدین لإصلاح تلك الكابلات خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.

وأضاف صادق أن أعمال قطع الكابلات جاءت في عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثاني بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل.

من جھته، قال رئیس قطاع الاتصالات في الھیئة فھد الفھد إن سعي الھیئة إلى إصلاح شبكة الإنترنت حتى تعود بالنفع على المشتركین من أفراد وجھات عامة وخاصة والمحافظة على مصالحھم وتوفیرھا بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى خطوة الھیئة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلیة جدیدة في البلاد لتفادي القطوعات في المستقبل ومستقلة عن الكوابل الدولیة تسعى أیضا لتخفیف من ضغط الشبكات (الإنترنت) في ساعات الذروة.

وكانت خدمات الإنترنت في الكويت تعرضت لبطء شدید في ساعات صباح اليوم "السبت" نتیجة تعرض عدد من الكوابل الدولیة إلى قطوعات في عدة اتجاھات نتیجة أعمال تطویر شبكات الطرق ما أدى إلى تعطل ما یقارب 60 % من خدمات الإنترنت في البلاد.

وتتولى الھیئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات التي تأسست عام 2014 مسؤولیة الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابتھا وحمایة مصالح المستخدمین ومزودي الخدمات وتنظیم خدمات جمیع شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالیة بما یحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات ویضمن الشفافیة والمساواة والمنافسة الحرة.

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