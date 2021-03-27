حادثة قناة السويس تفاقم أزمة الوقود في سوريا

المصدر: رويترز

قالت وزارة النفط السورية اليوم السبت إن شحنات الوقود ستواجه تأخيرات بسبب "جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها" قناة السويس، مما أعاق حركة الملاحة في الممر المائي منذ يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة النفط في بيان "بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنا غير معلوم بعد. وضمانا لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين... فإن وزارة النفط تقوم حاليا بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت-بنزين) بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن".

وجنحت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء معطلة عمليات الشحن العالمية بعد غلق أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.

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