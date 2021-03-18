زلزال قويّ يضرب قبالة الساحل الجزائري

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري اليوم الخميس، وفق ما أفاد المرصد الأمريكي للزلازل.

وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية عند الساعة 01:04 بالتوقيت المحلي (00,04 ت غ)، على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت صحيفة "البلاد" أنه تم تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل، بالإضافة إلى تشققات في جدران بعض السكنات وانهيار جزئي لبناية قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية، مصيفة أن عملية عملية الانقاذ متواصلة.

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