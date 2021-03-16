حمدوك يتسلم أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في السودان

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في السودان عن بنك المال المُتَّحِد، وذلك عقب تحرير سعر الصرف، وخروج البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفق ما ذكر موقع "أخبار السودان".

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد، يوسف أحمد التني، عقب تسليمه البطاقة لرئيس الوزراء، أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية للدكتور حمدوك يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة، وأهمها توحيد سعر الصرف، موضحاً أن الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز