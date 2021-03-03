وسائل إعلام عراقية: قصف قاعدة عين الأسد الجوية بأكثر من 12 صاروخاً

المصدر: د ب أ

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بقصف قاعدة عين الأسد الجوية بأكثر من 12 صاروخا.

ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المصدر قوله إن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت اليوم لهجوم بالصواريخ.

وأضاف أنه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول إلى الملاجئ"، مشيرا إلى أنه "لم يتم تسجل إصابات حتى اللحظة".

وذكرت قناة "دجلة" الفضائية العراقية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم أن القاعدة تضم قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.

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