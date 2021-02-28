السعودية وأمريكا تطلقان «التنين»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، انطلاق مناورات التمرين المشترك التنين بين القوات الجوية السعودية والأمريكية. جاء ذلك في بيان للوزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي، مساء اليوم، وتحت شعار: «نتعاون ما نتهاون».

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي، والتدريب القتالي، والهجوم الجوي المضاد، وتدمير الدفاعات الجوية للعدو.

ويساهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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