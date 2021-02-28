وزيرا الداخلية والعدل بالأردن يقدمان استقالتيهما

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بصدور إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما اعتبارا من اليوم الأحد.

وكلف الملك توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير الدولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل.

يأتي هذا بعد تقرير لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية أفاد بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من الوزيرين الاستقالة لمخالفتها أوامر الدفاع الخاصة بمكافحة كورونا، وحضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة.

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