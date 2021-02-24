الإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" بكفالة 10 ملايين دينار

المصدر: د ب أ

أعلن مصدر قضائي في تونس اليوم "الأربعاء" الإفراج عن رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة في 2019 نبيل القروي بكفالة مالية بـ10 ملايين دينار تونسي (3.7 ملايين دولار).

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة محسن الدالي إن القاضي في القطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر قرارا بالإفراج عن القروي الموقوف منذ يوم 24 ديسمبر الماضي، مقابل أن يؤمن مبلغ الكفالة المطلوب لدى الخزينة العامة مع استمرار التحقيق معه.

والقروي (57 عاماً) رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشح حزب "قلب تونس"، والذي حل في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، في السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.

وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل أموال الموجهة للقروي وشقيقه غازي في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.

وكانت السلطات قد أوقفت القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر من نفس العام، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

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