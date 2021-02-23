مصر وقطر تعقدان في الكويت اجتماعهما الأول بعد قمة العلا

المصدر: د ب أ

عقد وفدان رسميان من مصر وقطر اليوم الثلاثاء اجتماعهما الأول في الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بالسعودية الصادر في الخامس من يناير الماضي، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.

وجاء في البيان الذي تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الجانبين رحبا "بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأوضح البيان أن الدولتين أعربتا "عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا" و"الشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما".

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