الجزائر تعزز سلاحها الجوي بـ16 مقاتلة روسية

المصدر: الجزائر - وكالات

تستعد الجزائر لاستلام سرب من 16 طائرة مقاتلة ثقيلة من نوع «سو 30 م ك أ فلانكر» الروسية لتعزيز أسطولها العسكري الجوي ذي «الـ 58 طائرة» في إطار تحديث قواتها الجوية.

وأوضحت «ميليتري ووتش ماغزين»، المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية وصفقات السلاح والتكنولوجيا الحربية، أن الجزائر كانت قد عقدت صفقة مع موسكو في العام 2019 تُقدر قيمتها بـ 1,8 مليار دولار لاقتناء 30 مقاتلة روسية جديدة، من بينها، إلى جانب طائرات «سو 30»، 14 طائرة «ميغ 29 آم» متوسطة الوزن مجهزة بأحدث التكنولوجيا العسكرية الإلكترونية الروسية، والتي شرعت القوات المسلحة الجزائرية في تسلمها.

وحسب المصدر ذاته وفق ما نقلت تقارير إعلامية جزائرية، هذان النوعان من الطائرات الحربية الروسية اللذان يتعزز بهما الأسطول الجوي الحربي الجزائري تتوفر فيهما قدرات قتالية قوية، قادرة على استخدام عدة أنواع من الذخائر.

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