الدبيبة يبحث ترتيبات الحكومة مع رئيس البرلمان الليبي

المصدر: بنغازي – البيان

استهل رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة جولته في شرقي ليبيا، من مدينة طبرق.

وصلت طائرة الدبيبة اليوم الجمعة إلى قاعدة جمال عبدالناصر الجوية، قادمة من القاهرة، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وشارك في استقبال الدبيبة أعضاء من مجلس النواب ورئيس أركان القوات الجوية ورئيس جهاز المخابرات العامة بالقيادة العامة للجيش ورئيس جهاز الأمن الرئاسي ومدير أمن طبرق وعمداء البلديات وأعيان القبائل.

وجرت بعد ذلك جلسة عمل بين صالح والدبيبة. تم التطرق فيها إلى خريطة الحل السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وجلسة منحها الثقة التي سيعقدها البرلمان

كما تناول اللقاء المهام الملقاة على كاهل الحكومة الجديدة، وخاصة من حيث إطلاق مشروع المصالحة وتوحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.

وينتظر أن يؤدي الدبيبة زيارات مماثلة إلى مدينتي البيضاء حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الثني، وبنغازي حيث سيلتقي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش.

وتأتي الزيارة قبل ستة أيام من انتهاء المهلة المخصصة لتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، والمتمثلة بـ21 يوماً، لتشهد عقد توافقات حول نصيب إقليم برقة من الحقائب الوزارية.

وينتظر أن تنعقد الجلسة البرلمانية في مدينة سرت تحت رعاية اللجنة العسكرية المشتركة، وتزامن وصول الدبيبة إلى طبرق، مع وصول المبعوث الأممي يان كوبيش إلى بنغازي للاجتماع بالمشير حفتر حول تطورات الأحداث ودور الجيش في المرحلة القادمة وتوحيد المؤسسة العسكرية وتنفيذ بنود الاتفاق العسكري وخاصة في ما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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