إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء السعودي وافق أمس الثلاثاء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزارة التجارة على تويتر: "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجمع كافة الحلول التمويلية تحت مظلة واحدة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو".

وذكرت نشرة "واس" الاقتصادية على تويتر: "يركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي من دون الحاجة لتأسيس فروع، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة".

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