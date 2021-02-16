لبنان يواصل التطعيم.. وفيروز لم تتلقَّ اللقاح

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في لبنان، حملة التطعيم بلقاح «فايزر - بيونتيك» ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، أنباء بشأن تلقي الفنانة اللبنانية فيروز، اللقاح، ولكن صحيفة «النهار» نفت اليوم نشرها الخبر المنسوب إليها، قائلة إنه «كاذب»، وفقاً لموقع «znn» الإلكتروني.

وكان الخبر الذي جرى تداوله أفاد بأن وزير الصحة اللبناني حمد حسن سوف يزور فيروز (85 عاماً) في منزلها، يرافقه وفد طبي من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، يضم كلاً من مدير المستشفى وإحدى الممرضات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح «كورونا»، الدكتور عبدالرحمن البرزي، وذلك لمنح فيروز الجرعة الأولى من اللقاح هي وابنتها ريما رحباني.

وبدأت عملية التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن. وتلقى الجرعة الأولى الفنان اللبناني صلاح تيزاني، المعروف باسم «أبو سليم».

حملة تتوسّع

وبالتزامن مع بدء التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، انطلقت عمليات التطعيم أيضاً، في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)، ومستشفى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى دير يسوع الملك للعجزة، في العاصمة بيروت.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن الأولوية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا لكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والقطاع الصحي. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، في تصريحات صحافية من مستشفى بيروت الحكومي، إنه «التزاماً وتماشياً مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني... لن أتلقى اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدّم تضحيات كبيرة ويجب إعطاؤهم كل الحماية للقيام برسالتهم».

تجدر الإشارة إلى أن ثمانية وعشرين ألف جرعة من لقاح فايزر وصلت إلى لبنان، أمس، وستصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

«سبوتنيك v»

وكان السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أعلن الأسبوع الماضي أن مباحثات جارية مع لبنان بشأن توريد لقاح «سبوتنيك V» الروسي إلى هذا البلد العربي. وقال في تصريح نقلته فضائية «روسيا اليوم» إن «هناك تقدماً جيداً، تم تمرير قانون ذي صلة، وقامت الحكومة اللبنانية بالسماح باستيراد واستخدام اللقاحات، بما في ذلك سبوتنيك V».

وأعرب السفير الروسي عن أمله أن تؤدي المباحثات، التي تُجرى على مستوى الحكومات، وكذلك على مستوى الهياكل التجارية، إلى مساعدة اللبنانيين بسرعة على مكافحة فيروس كورونا.

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