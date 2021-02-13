الإمارات تواصل مساعداتها الإنسانية في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في مختلف المناطق اليمنية، فقد وزعت الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 42 طناً من المساعدات الإغاثية للأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية بمحافظة شبوة، للتخفيف من معاناتهم.

وشملت هذه المساعدات آلاف السلال الغذائية الضرورية، والتي توزّعت على الأهالي في مديرية الطلح ومناطق جول بن حيدر، والعرصة، والنحال، وكريث، بديرية جردان، كما وصلت قافلة مساعدات إلى مديرية الروضة. وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للأذرع الإنسانية الإماراتية على التخفيف من معاناتهم وتحملها مشقة الطرق للوصول إلى مناطقهم.

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